Подрядчик краевой инфекционной больницы займется жилищным строительством

Компания группы «Кинетика» (новое название — «ЖБК-Строй») получила положительное заключение экспертизы на проектную документацию по строительству жилого дома в деревне Кондратово. Как указано в Едином госсреестре экспертизы проектной документации, на ул. Камской, 8а, в Кондратово СЗ «К8» планирует возвести многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения. Заключение экспертизы на проектную документацию застройщику было выдано 25 октября.

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По сведениям Kartoteka.ru, ООО СЗ «К8» зарегистрировано в марте этого года. В учредителях компании указаны ООО «ЖБК-Строй» (50%), совладелец ООО «Энергорегион» Андрей Барсуков (35%), соучредитель ООО «ЖБК-Проект» Сергей Соколов (10%) и Максим Кожаев (5%). Управляет СЗ «К8» ООО «ЖБК-Строй».

Согласно публичной кадастровой карте, площадь земельного участка по ул. Камской, 8а, составляет 3,9 тыс. кв. м, территория предназначена под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Недалеко от площадки компании располагаются строящиеся ЖК «Медовый» АО «Стройпанелькомплект», ЖК «Ближе» ПЗСП, а также строящийся жилой дом Loqo девелопера «Ингрупп».

«Помимо социальных объектов, мы выступаем подрядчиками и генподрядчиками по строительству жилых комплексов для застройщиков нашего города с 2011 года. На основе имеющегося опыта мы решили выйти на новый для себя рынок — реализацию объектов недвижимости»,— сообщил гендиректор ГК «Кинетика» («ЖБК-Строй») Константин Меновщиков. Как указано на сайте холдинга, «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школ на ул. Холмогорской, 2ж, в Перми, в Чернушке, реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Компания выполняет также функции генподрядчика по возведению ЖК «Талисман», была подрядчиком при строительстве жилого квартала «Маасдам», ЖК «Маяк» и других.