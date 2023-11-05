В Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -8 градусов и гололедица

С 6 по 8 ноября в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -8 снег и гололедица. По данным уральского Гидрометцентра, ночью в понедельник температура воздуха в регионе составит -3°…-8°, днем — +2°…+7°. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный 5-7 м/с.

Во вторник, 7 ноября, температура ночью опустится до 0°…-5°. Днем ожидается +2°…+7°. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.

В среду, 8 ноября, температура воздуха ночью составит 0°…-5°, а днем — +1°…+6°. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 6 ноября ожидается +3°…+5°. Ночью во вторник прогнозируется 0°…-2°, днем — +3°…+5°. В среду ночью температура составит -1°…-3°, днем +1°…+3°.

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