В Апшеронском районе благоустроили поселковый парк

В поселке Ерик Апшеронского района завершили благоустройство парка, сообщили впресс-службе администрации края. Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, на территории обновили тротуары, установили лавочки, модернизировали систему освещения, на футбольном поле заменили основание и покрытие дорожки, установили новые ворота и посеяли газон. На баскетбольной площадке также обновили покрытие и установили новые баскетбольные стойки.

Всего в 2023 году на территории Краснодарского края благоустраивают 142 зелобщественные зоны.

Наталья Решетняк

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