«Билайн»: самый настойчивый мошенник октября звонил жертве 1145 раз за семь минут

В октябре один из мошенников звонил своей жертве 1145 раз за семь минут, рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Петр Алферов. Дозвониться злоумышленник так и не смог.

«Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тыс. абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог»,— рассказал господин Алферов.

В случае мошеннической атаки происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подменных номеров. Зачастую злоумышленники переключаются на нового абонента, однако некоторые пытаются проверить систему на прочность, передает «РИА Новости».

Антифрод-система разработана для блокировки звонков с подменных номеров, которые по признакам можно отнести к мошенническим. В среднем за одни сутки система блокирует порядка 4,8 млн звонков с подменных номеров.

Александра Горошилова