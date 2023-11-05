Краснодарский край занял третье место в России по производству шоколада

Кубань заняла третье место в рейтинге российских регионов по производству шоколада, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус». На первом месте расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург.

Согласно исследованию*, в столице зарегистрировано 264 производителей шоколада и конфет, в Санкт-Петербурге — 108, в Краснодарском крае — 86. Далее идут Новосибирская и Калининградская области — 63 и 62 соответственно, Красноярский и Алтайский края — 34 и 30. По 27 производителей шоколада зарегистрировано в Татарстане, Тульской и Нижегородской областях, по 21 — в Пермском крае, Томской и Кемеровской областях, 18 — в Ставрополье, 15 — в Тверской области.

*Данные на 1 октября 2023 года.

Наталья Решетняк

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