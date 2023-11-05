Три памятника культуры взяли под охрану в Абинском районе

В Абинском районе Краснодарского края под госохрану взяли три памятника культурного наследия, сообщили в пресс-службе администрации региона. Речь идет о зданиях, где сейчас располагаются районная типография, поселковая соцслужба и станичная православная церковь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Включение зданий в реестр объектов культурного наследия обеспечит неизменность их исторического облика»,– отметил заместитель губернатора Кубани Роман Лузинов.

По его словам, также важно, что одновременно утверждены границы территорий памятников и определены их уникальные характеристики, подлежащие обязательному сохранению.

В реестр культурного наследия внесены:

«Греческая школа» в Абинске. Здание построили на средства местных состоятельных греков, владевших табачными плантациями. В 1930 году в нем располагалась редакция газеты «Красный табаковод». Сейчас здесь находится типография. Является образцом общественно-административной архитектуры в кирпичном стиле, характерном для направления эклектики начала XX века.

«Усадьба крестьянская, казачья» в Мингрельской. Сейчас в здании находится центр социального обслуживания населения. Памятник является образцом каменной архитектуры начала XX века.

«Церковно-приходскую школу» в станице Федоровской. Здание построили и открыли в 1905 году. В 2003 году здание передали в безвозмездное пользование Свято-Покровскому храму.

Наталья Решетняк

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