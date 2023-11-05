СКР возбудил дело по факту смерти трех подростков в Краснодаре

В Краснодаре по факту смерти трех подростков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По данным следствия, тела двух подростков 16 и 17 лет обнаружили в квартире на проспекте Чекистов. Родственница одного из погибших детей вызвала скорую помощь, однако прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть детей. Позднее было обнаружено тело 16-летнего друга погибших ребят.

«Признаков насильственной смерти на телах несовершеннолетних не обнаружено»,— уточняют в СУ СКР по региону.

В квартире, где скончались юноши, следователи нашли приборы для курения и другие вещи, используемые для употребления наркотиков. В настоящий момент проводится ряд экспертиз, в том числе химическая. Следователи допрашивают родственников погибших детей и устанавливают полную картину произошедшего. Ход расследования находится на контроле в аппарате краевого следственного управления.

Наталья Решетняк

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