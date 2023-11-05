«Яндекс Погода»: 6 ноября в Черноземье будет все еще дождливо, до +13°

В понедельник на территории Черноземья будет преимущественно дождливо. Среднесуточная температура станет варьироваться в диапазоне от +12° до +13°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде и Воронеже, где несмотря на осадки, температура воздуха прогреется до +13°.

В остальных регионах Черноземья погода также обещает быть дождливой: в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях температура составит +12°.

Владимир Зоркий