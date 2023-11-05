Тюменские власти определили территории для развития термальных комплексов

Власти Тюменской области определили три территории для строительства и модернизацию термальных комплексов. Планируется развитие трех кластеров: на территории Червишевского тракта и вокруг «Жемчужины Сибири», а также на площадке Ирбитского и Салаирского трактов, которые образуют один кластер долины реки Туры. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марию Трофимову.

«Здесь есть несколько объектов, которые планируются к модернизации и строительству новых комплексов. Заявлены к модернизации база отдыха "Верхний Бор", источник "Советский". И на стороне Ирбитского тракта рассматривается строительство нового термального комплекса»,— отметила госпожа Трофимова.

Третьим кластером станет Тобольск, где также планируют строить термальных комплексов.

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