В «Ленэнерго» потребовали демонтировать торговые ларьки под ЛЭП в городе Мурино

Руководство ПАО «Россети Ленэнерго» выступило с требованием демонтировать нестационарные торговые объекты, располагающиеся под линией электропередачи в Мурино. Об этом сообщил глава МО «Муринское городское поселение» Дмитрий Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Земля под ЛЭП находится в собственности у компании "Запстрой", которая сдает ее в аренду. В итоге там появляются НТО. Но в охранной зоне ЛЭП размещение торговых точек запрещено, это прописано в постановлении правительства РФ»,— цитирует господина Кузьмина «Деловой Петербург».

Как отметил глава Муринского городского поселения, «Россети Ленэнерго» направили об устранении нарушений компании «Запстрой». Также соответствующее письмо направлено в адрес прокуратуры. Помимо этого, сетевики попросили посодействовать с их просьбами администррацию Всеволожского района Ленобласти и региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Россети Ленэнерго» просили помочь им убрать торговые объекты под ЛЭП между проспектом Авиаторов Балтики и железной дорогой в Западном Мурино.

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