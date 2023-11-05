Песков: отношения России и США находятся на нуле или даже ниже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом возможна только при обоюдном желании. По его мнению, несмотря на охлаждение отношений, двум странам со временем придется возобновить диалог.

«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе нам со временем придется возобновить этот разговор»,— сказал он.

Говоря о возможных контактах президентов России и США, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности «к любому контакту». По его словам, американский президент должен «как минимум» «занять более конструктивную позицию в отношении двухсторонних отношений».

Об инициативах Вашингтона в сфере стратегической стабильности — в интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова «Ъ».