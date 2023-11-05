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Коммерсантъ FM
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Форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек

В первый день Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ ее посетили более 190 тыс. человек. Об этом говорится в пресс-релизе дирекции форума (есть в распоряжении «Ъ»). Выставка открылась 4 ноября в День народного единства — в ее рамках прошли концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации.

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Выставка-форум &quot;Россия&quot; на ВДНХ. Участники и посетители на выставке-форуме.

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Участники и посетители на выставке-форуме.

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Посетители выставки.

Посетители выставки.

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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Участники и посетители на выставке-форуме.

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Посетители выставки.

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В первый день форума «Россия» открылись экспозиции всех 89 регионов, а также министерств и госкорпораций. В этот же день в рамках форума состоялось шоу «Портал в будущее» — в нем приняли участие артисты Лариса Долина, Юлианна Караулова, Shaman и Наталья Подольская.

Сегодня, 5 ноября, гости форума посетят гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», а также концерт VK с участием таких исполнителей, как Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil` и Seville.

Фотогалерея

День народного единства

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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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