Форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек

В первый день Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ ее посетили более 190 тыс. человек. Об этом говорится в пресс-релизе дирекции форума (есть в распоряжении «Ъ»). Выставка открылась 4 ноября в День народного единства — в ее рамках прошли концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации.

В первый день форума «Россия» открылись экспозиции всех 89 регионов, а также министерств и госкорпораций. В этот же день в рамках форума состоялось шоу «Портал в будущее» — в нем приняли участие артисты Лариса Долина, Юлианна Караулова, Shaman и Наталья Подольская.

Сегодня, 5 ноября, гости форума посетят гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», а также концерт VK с участием таких исполнителей, как Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil` и Seville.