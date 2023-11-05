МКУ «Управление техзаказчика» возглавил бывший владелец строительной компании

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в МКУ «Управление техзаказчика» сменился руководитель. В статусе исполняющего обязанности директора учреждением руководит Антон Ворохов. Господин Ворохов уже указан на сайте «Управления техзаказчика». Юлия Антипова, занимавшая этот пост тоже в качестве исполняющего обязанности директора, покинула должность.

По сведениям сервиса Kartoteka.ru, Антон Ворохов ранее являлся учредителем пермской компании «Строй-комплекс», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий. В сентябре 2022 года учредителем этой фирмы стала Наталья Краевая, а возглавляет ее с 19 мая Алексей Федоров.

МКУ «Управление техзаказчика» занимается организацией работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов, осуществляет строительный контроль в процессе строительства, проектное управление при реализации инвестпроектов.