СК возбудит уголовное дело после наезда электросамоката на беременную в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования беременной женщины в результате наезда на нее мужчины на электросамокате в Санкт-Петербурге.

Как сообщили 5 ноября в информационном центре СКР, в конце октября в СМИ и соцсетях появились публикации о происшествии — уточнялось, что в Петербурге неизвестный на СИМ сбил 25-летнюю беременную женщину. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, а нарушитель скрылся.

Господин Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить ему доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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