В Челябинске ищут дегустатора тортов за 88 тыс. рублей в месяц

Эксперты рекрутинговой платформы hh.ru составили рейтинг самых необычных и редких, по их мнению, вакансий на должности дегустаторов и сомелье, спрос на которых в России за год вырос на 28%. В список из семи позиций, которые привлекли внимание портала, вошла вакансия дегустатора бисквитно-кремовых изделий в Челябинске.

Объявление о поиске такого сотрудника разместила кондитерская фабрика «Фантэль». Работнику нужно проводить «органолептические тестирования готовой продукции — тортов и пирожных, а также снятие проб при изменении технологии и внедрении новых рецептур». За смену необходимо продегустировать 17-25 образцов и составлять отчеты. Предлагаемая зарплата — 88 тыс. на руки.

Также в список, составленный hh.ru, вошли вакансии сомелье кормов для собак (Новосибирск, от 270 тыс. руб. на руки), дегустатор коктейлей в 12 барах каждую пятницу (Тюмень, зарплата не указана), дегустатор кофе (Ростов-на-Дону, от 45 тыс. руб.), чайный сомелье (Санкт-Петербург, от 50 тыс. руб.), упаковщик-дегустатор бортового питания для самолетов (218 тыс. — 287 тыс. руб. на руки, Москва, вахтовая вакансия), упаковщик-дегустатор колбасы (180-250 тыс. руб., Санкт-Петербург).