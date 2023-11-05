На деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области погиб кочегар

В Североуральске на деревообрабатывающем предприятии «СибирьЭкоСтрой» погиб кочегар. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел сегодня около 08:55 утра. По предварительной информации, кочегар выполнял работы по распиловке бревен для отопления котельной. Во время перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Также проверку начала прокуратура города.

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