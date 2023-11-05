Жителя Увинского района Удмуртии задержали за истязание двоих детей

В поселке Ува в Удмуртии арестовали 39-летнего мужчину по обвинению в истязании своих детей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике, ему предъявлено обвинение по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что с января по 30 октября 2023 года мужчина из неприязни систематически наносил своим 11-летней дочери и 12-летнему сыну множественные удары по голове и другим частям тела.

Специалисты осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемого заключили под стражу.