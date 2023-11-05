С погибшими военнослужащими простились в Граховском и Игринском районах Удмуртии

4 ноября в Граховском районе Удмуртии простились с погибшим военнослужащим российской армии, рядовым Михаилом Ефимовым. Об этом сообщил глава района Виктор Белов на своей странице во «ВКонтакте.» Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, Михаил Ефимов представлен к государственной награде посмертно.

В этот же день в Игринском районе прошли похороны погибшего в СВО рядового Кирилла Бессолова, сообщил глава района Александр Чирков.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.