«Лиза Алерт»: За октябрь в Петербурге и Ленобласти потерялись более 360 человек

Рекордный показатель за октябрь зафиксировали поисковики добровольческого отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За этот период по городу и области поступило 366 заявок на поиск потерявшийся людей. Такие данные приводятся в официальной группе отряда «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Как уточнили в «Лиза Алерт», из общего числа было зарегистрировано 150 срочных поисков, 39 — лесных.

Живыми были найдены 245 человек, пропавшими без вести остаются 29. Погибшими найдены 37 человек, еще 19 человек разыскали родных.

«Слишком много трагичных исходов — непростой выдался месяц»,— резюмировали поисковики.

Напомним, ранее волонтеры «Лиза Алерт» назвали число пропавших людей в Петербурге с начала года.

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