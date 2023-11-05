Рыбак утонул в пруду в Глазовском районе Удмуртии

Мужчина 1966 года рождения утонул в пруду деревни Пудвай Глазовского района. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии, тело мужчины обнаружили местные жители 4 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСС Удмуртии Фото: ПСС Удмуртии

Специалисты добрались на весельной лодке в специальных гидрокостюмах по пруду до тема и извлекли его. Обстоятельства и причина гибели выясняются. По предварительной информации, он вышел на неокрепший лед, чтобы порыбачить.

Спасатели отмечают, что в республике еще только идет становление льда. На тот момент толщина льда на пруду составляла 2,5 см, что не отвечает требованиям безопасности.