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Рыбак утонул в пруду в Глазовском районе Удмуртии

Мужчина 1966 года рождения утонул в пруду деревни Пудвай Глазовского района. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии, тело мужчины обнаружили местные жители 4 ноября.

Фото: ПСС Удмуртии

Фото: ПСС Удмуртии

Специалисты добрались на весельной лодке в специальных гидрокостюмах по пруду до тема и извлекли его. Обстоятельства и причина гибели выясняются. По предварительной информации, он вышел на неокрепший лед, чтобы порыбачить.

Спасатели отмечают, что в республике еще только идет становление льда. На тот момент толщина льда на пруду составляла 2,5 см, что не отвечает требованиям безопасности.

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