Челябинская область представила стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» открылась экспозиция Челябинской области. Как сообщают в правительстве региона, больше всего посетителей стенда Южного Урала привлекли качели с иммерсивным эффектом: качаясь на них, человек как будто пролетает над достопримечательностями области – озером Тургояк, Большими Айскими притесами и Аркаимом.

Также на стенде Южного Урала можно поиграть в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», попробовать вместе с символом региона — верблюдом — поймать падающие макароны, рассмотреть в деталях 3D-vмодели новых троллейбуса, трамвая и арктического автобуса за транспарентными экранами. «Самые маленькие с удовольствием помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте»,— отмечают в пресс-службе областного правительства.

В любой день проведения выставки на стенде проводят викторину на знание Челябинской области, где разыгрывают региональный мерч — футболки, наборы открыток, игрушечных верблюдов, раскраски, стикерпаки и другое.

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ представлены все регионы страны, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства, а также дружественные страны. В рамках этого масштабного события запланированы лекции, концерты, кинопоказы, встречи с известными людьми, концерты, знакомство с традициями, обрядами и блюдами народов страны и т. д.