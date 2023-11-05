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На Кубани завели дело на водителя, пытавшегося задавить полицейского

Житель Белоглиненского района Кубани стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении сотрудника полиции). Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Предварительно установлено, что 3 ноября полицейский прибыл на улицу Набережную в селе Белая Глина для урегулирования уличного конфликта. В ходе разбирательства 22-летний молодой человек сел за руль своего ВАЗ-2107 и совершил наезд на полицейского и двух участников потасовки. После этого сотрудник полиции открыл огонь по автомобилю подозреваемого, однако, несмотря на повреждение колес, молодой человек с места происшествия скрылся.

В настоящий момент фигурант находится в розыске. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Решетняк

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