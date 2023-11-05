Бывшего депутата заксобрания требуют признать банкротом

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от Алексея Макаровского о признании экс-депутата краевого заксобрания Владимира Подкорытова несостоятельным. Об этом свидетельствуют данные сайта электронного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление поступило в суд 31 октября. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн руб. Истец ранее был зарегистрирован в качестве ИП с деятельностью в области права.

По данным «СПАРК-Интерфакс», экс-депутат 11 апреля 2023 года был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства АО «Второе пермское управление “Уралхиммонтаж”».

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал руководителя АО «Второе пермское управление “Уралхиммонтаж”» Владимира Подкорытова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Господин Подкорытов умышленно не удерживал налог на доходы физлиц с выплаченной сотрудникам организации зарплаты и дивидендов владельцам на сумму более 16,1 млн руб. С 2017 по 2018 год гендиректор также скрыл более 11,1 млн руб., за счет которых планировалось устранить недоимки предприятия по налогам и сборам в размере 9 млн руб. Суд приговорил депутата к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. В октябре 2019 года полномочия господина Подкорытова в краевом парламенте были досрочно прекращены решением большинства депутатов.