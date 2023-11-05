В Нягани простились с мобилизованным, погибшим в зоне спецоперации

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) простились с 40-летним мобилизованным Виктором Черновым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Виктор Чернов родился в 1983 году в Ивделе (Свердловская область). Позже переехал в Нягань, где и остался жить. В 2001 году он проходил срочную службу в армии в должности гранатометчика.

В 2022 году его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. В результате он погиб при исполнении служебного долга. У Виктора Чернова остались двое сыновей и дочь.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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