В аварии под Екатеринбургом погибла водитель иномарки

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент случился сегодня около 04:00 на 2 км дороги около Невьянска.

По предварительным данным, 23-летняя водитель Kia Rio не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. В аварии водитель погибла на месте, 32-летняя женщина-пассажир был госпитализирована с травмами.

Известно, что в момент аварии обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей будет установлено в ходе химико-токсикологического исследования.

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