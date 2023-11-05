Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу уступил место лидера оппозиционной партии

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу не смог заручиться поддержкой членов крупной оппозиционной Народно-республиканской партии. Господин Кылычдароглу возглавлял политическое объединение 13 лет.

Съезд Народно-республиканской партии прошел в ночь на воскресенье, 5 ноября в Анкаре, передает AFP. Новым лидером по итогам двух туров голосования стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель. Его в том числе поддержал мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

74-летний господин Кылычдароглу был основным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в мае 2023 года. Представлявший объединенную оппозицию политик вышел во второй тур, где проиграл господину Эрдогану.

Леонид Уварчев