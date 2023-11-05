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В Самарской области выясняют обстоятельства гибели подростка в ДТП

В Шигонском районе организована доследственная проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Происшествие произошло вечером 4 ноября. По данным следствия, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Нива», в селе Малячкино Шигонского района, совершил наезд на подростков , которые шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством. В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения.

По факту смертельного ДТП начата доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Евгений Чернов

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