«Зенит» обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу чемпионата РПЛ

В матче 14-го тура российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» обыграл в гостях калининградскую «Балтику». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

В составе петербуржцев отличились Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77-я).

После этого матча «Зенит», набрав 29 очков, впервые в сезоне вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре петербургская команда сыграет дома с «Краснодаром». Матч состоится 11 ноября на «Газпром Арене».

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