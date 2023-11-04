«В его флагманском охотничьем меню есть несколько неслучайных удач»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о блюдах от нового шеф-повара.

Ресторан Kislovsky обзавелся новым шефом. 25-летний Герман Владимиров, ранее работавший в ресторане «Ухват» с Виктором Белеем, возглавив кухню ресторана, ввел охотничье меню, многие позиции из которого перейдут в меню a la carte. На очереди серьезные изменения в основном меню, и уже сейчас можно со всей уверенностью заявить, что все эти перемены точно пойдут Kislovsky на пользу.

Судя по первым шагам Германа Владимирова на вверенной ему кухне, он имеет все шансы вывести ресторан на новый гастрономический уровень, несмотря на все нюансы локации. В его флагманском охотничьем меню есть несколько очевидных и неслучайных удач.

Классическое французское пате из оленя отличной гладкой текстуры, глубокого и точного вкусового баланса, в эффектном обрамлении в виде глазури из сока граната и вишни, с органичными аксессуарами в виде печеной свеклы и моченой брусники служит подтверждением достойного базового образования шефа.

А брутальные пельмени с начинкой из бедра косули и лопатки оленя с эффектным соусом-эспумой из копченого картофеля, водорослей комбо и сушеного тунца бонито, присыпанные сверху стружкой из вяленого лося свидетельствуют о его креативных способностях. Так же стоит обратить внимание на корейку оленя в нежной оболочке из куриного мусса с белыми грибами, в сочетании с гратэном из картофеля и сельдерея. Повар, умеющий делать такой гратэн, точно способен еще на многое.