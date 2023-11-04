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В Нижнем Новгороде День народного единства совместили с отправкой добровольцев

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, в Нижнем Новгороде совместили с отправкой группы добровольцев в зону проведения специальной операции (СВО). Практически весь фестиваль-акция «Нижегородцы – для России» был посвящен проведению СВО. На улице Рождественская были развернуты шатры, в которых проходили мастер-классы по сборке и разборке оружия. Там же была организована выставка трофеев, привезенных из зоны СВО. Рядом расположилась полевая кухня и мобильный пункт по набору добровольцев.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Торжественные мероприятия началась с открытия памятника патриарху Гермогену, который благословил русское ополчение на борьбу с польскими интервентами в 1612 году. После открытия памятника из нижегородского кремля в сторону площади Народного единств вышел крестный ход, котором приняли участие учащиеся нижегородских духовных школ, представители православной общественности, властных структур, духовенство Нижегородской епархии. По окончании крестного хода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий прочел молебен на крыльце храма Иоанна Предтечи. В это же время около 500 волонтеров развернули 100-метровый триколор вдоль Ивановского съезда.

На площади Народного единства прошел небольшой митинг, в котором приняли участие спикер областного заксобрания Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель городской думы Олег Лавричев. По видеосвязи нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин. Все выступающие проводили прямые аналогии между историческими событиями 1612 года и тем, что происходило и происходит до начала специальной военной операции и во время ее.

В финале праздника митрополит Георгий благословил несколько десятков нижегородцев, которые прямо с торжественного мероприятия отправились в зону проведения боевых действий. Все они прошли специальную подготовку в центре «Сталь», открытом в Нижегородской области в 2023 году. У командиров отряда на форме были прикреплены шевроны ЧВК «Вагнер». Вместе с отрядом добровольцев были отправлены две фуры с гуманитарной помощью, собранной нижегородцами для участников спецоперации.

Андрей Репин

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