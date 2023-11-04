AVA Group поддерживает новый взгляд на архитектуру

Состоялся конкурс молодых архитекторов.

Молодым специалистам всегда есть что сказать миру. А миру всегда есть чему поучиться у юности. Состоявшийся конкурс молодых архитекторов - яркое тому подтверждение.

Инициатором конкурса выступил холдинг AVA Group, а его участниками - студенты профильных учебных заведений Краснодара, Ростова-на-Дону, Республики Крым и выпускники Белорусского национального технического университета. Талантливые, но ещё не умудренные опытом, а потому дерзкие и "без шаблонов" - они предложили свои решения на конкурсное задание. Жюри попросило участников разработать концепцию функциональной, планировочной и пространственной организации одного из кварталов многоэтажной жилой застройки в станице Старокорсунской в Краснодаре. Интереснее, смелее и гармоничнее всего это получилось у Александра Курило. Студент из Беларуси стал победителем. Второе место заняли Диана Черепахина и Дарья Василенко. Бронза у Кристины Марченко.

Все победители безоговорочно отметили важную роль конкурса в своей творческой судьбе. Это и бесценный опыт, и интересное общение, и импульс для дальнейшего развития.

Стартовал конкурс в начале сентября. В течение 40 дней участники разрабатывали проекты. Далее было рассмотрение работ, подведение итогов и, наконец, 2 ноября состоялось награждение. Чтобы сделать его максимально праздничным и запоминающимся, награждение провели в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество»

Холдинг AVA Group организовал победителям и призёрам конкурса поездку в Москву и подготовил дипломы и денежные призы. Вручали награды со сцены фестиваля главный архитектор холдинга ГК АВА Александра Устроева и первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Вадим Дражин.

От лица холдинга и «Бюро АВА Архитект» Александра Устроева поблагодарила каждого участника за творческую искру и проявленную профессиональную смелость. Главный архитектор отметила: «Каждая представленная работа - это взгляд архитектора нового поколения. Важнейшая ценность конкурса для нас заключается в возможности увидеть новые решения и уйти от привычных шаблонов, воспользовавшись идеями молодежи. Безусловно, это ещё и великолепный кадровый ресурс.

Будем считать 2 ноября 2023 года началом традиционного ежегодного студенческого конкурса, проводимого холдингом АVA Group.

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