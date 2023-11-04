Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот»

Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке ВС РФ «Патриот» в Подмосковье. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) муфтий Равиль Гайнутдин пригласил президента на церемонию открытия памятного камня на месте строительства.

«Хорошая идея»,— сказал Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади (цитата по ТАСС).

Церемония закладки камня, как сказал Равиль Гайнутдин, запланирована на конец ноября—начало декабря. Мероприятие, по словам муфтия, предложили провести мусульмане-ветераны.

Глава МУД поблагодарил президента за поддержку инициативы строительства мечети. Он добавил, что проект согласовали и сегодня он получил от главы Минобороны России Сергея Шойгу соответствующую резолюцию.

Церемония открытия храма ВС России в парке «Патриот» прошла 22 июня 2020 года. 3 декабря того же года Равиль Гайнутдин предложил построить там храмы и других конфессий.

Петр Бузлаев