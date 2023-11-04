Чиновник самарского правительства может переехать в Вологодскую область

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов может сменить место работы. По данным источника, чиновнику предложили пост главы правительства Вологодской области.

Сообщается, что Александр Мордвинов будет назначен на новую должность уже на следующей неделе. После отставки Олега Кувшинникова врио губернатора Вологодской области назначен Георгий Филимонов.

В Самарской области после выборов главы региона до сих пор действует временное правительство.

Евгений Чернов