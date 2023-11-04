Раскрыта серия краж из автомобилей сотрудников ЧКПЗ

В Ленинском районе Челябинска полиция раскрыла серию краж из автомобилей сотрудников Челябинского кузнечно-прессового завода. Как сообщают в областном ГУ МВД, в дежурную часть обратились пятеро работников предприятия и сообщили, что из их автомобилей прямо на парковке возле ЧКПЗ пропали сабвуферы, компрессоры, усилители, динамики, магнитолы, колеса и чехлы.

Полицейские провели опрос очевидцев, выяснили маршруты передвижения подозреваемых и установили злоумышленника — ранее не судимого 17-летнего челябинца. Похищенное им имущество изъято. Также у него нашли другие комплектующие автомобилей, что может говорить о причастности молодого человека к другим кражам из машин, отмечают в пресс-службе главка.