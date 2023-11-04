В Краснодаре открыли новый сквер на перекрестке Буденного и Чкалова

В Краснодаре открыли новый сквер на месте существовавшего более 10 лет пустыря на перекрестке улиц Буденного и Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

Сквер будет носить имя заслуженного работника сферы ЖКХ, почетного гражданина Краснодара Евгения Суслова. Здесь также собираются установить ему памятник: в день открытия сквера на месте будущего монумента заложили камень.

«Мы открываем новое место притяжения, которое символизирует и традиции, и единство в достижении позитивной цели. Местные жители помнят Евгения Георгиевича Суслова. Этот человек — легенда Краснодара. Он знал все о коммунальной сфере города и был непререкаемым авторитетом. Для всех. Пусть этот сквер будет очередным примером совместной работы администрации города и коммунальных компаний, который станет образцом и для всего бизнеса»,— заявил на церемонии открытия глава Краснодара Евгений Наумов.

Работы на территории сквера завершили в середине октября. Площадь новой зеленой зоны составила 1 тыс. кв. м. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и уличное освещение. Кроме того, провели работы по озеленению и оборудовали систему автоматического полива. В создании сквера участвовали компании-застройщики Краснодара и ресурсоснабжающие организации города.

Александр Орлов

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