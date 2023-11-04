В Перми вынесен приговор курьеру из группы телефонных мошенников
Индустриальный районный суд Перми вынес приговор участнику преступной группы. Как сообщает Единый портал органов прокуратуры РФ, пермяк признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба потерпевшим, организованной группой). Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как установлено в суде, подсудимый был курьером в группе телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров более 5 млн руб. Соучастники действовали по схеме «родственник в беде». Они звонили пенсионерам, утверждая, что родственник либо близкий знакомый пожилого человека, якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении тяжкого преступления. Также мошенники убеждали, что могут за денежное вознаграждение от 100 тыс. до 2,5 млн руб. решить вопрос об освобождении. В октябре прошлого года жертвами мошенников стали 16 жителей Перми и Краснокамска.
Уголовное дело в отношении участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие.