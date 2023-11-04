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Росавиация включила в перечень субсидируемых 13 маршрутов из Челябинской области

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2024 год. В документе, опубликованном на сайте ведомства, указаны 11 направлений полетов из Челябинска и два — из Магнитогорска.

Из областного центра будут субсидироваться маршруты в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Красноярск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Самару, Ханты-Мансийск, Сургут и Калининград. Последний включен в список впервые.

Также в перечне полеты из Магнитогорска в Екатеринбург и Минеральные Воды.

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