СБУ предъявила заочные обвинения патриарху Кириллу

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по трем уголовным статьям. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины), развязывании вооруженного конфликта (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437) и его поддержке (ч. 3 ст. 436-2).

В пресс-релизе СБУ сообщается, что был проведен анализ публичных выступлений патриарха. В спецслужбе считают, что патриарх Кирилл распространяет пропаганду, используя в качестве площадок Украинскую православную церковь и Русскую православную церковь.

СБУ принимает меры для привлечения патриарха Кирилла к ответственности по предъявленным обвинениям.

Александра Горошилова