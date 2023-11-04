Миграционный отток из Пермского края за 8 месяцев составил 1516 человек

Пермьстат опубликовал данные о миграционных процессах в Прикамье за январь-август 2023 года. За 8 месяцев в регион прибыло 10 931 человек, покинули Прикамье 12 447 человек. Таким образом, миграционный отток составил 1516 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Большинство уехавших из Пермского края выбрали для постоянного проживания другие регионы РФ. Самими популярные направления миграции — Удмуртская республика (миграционный отток — 373 человека), Московская область (226 человека), Краснодарский край (215 человек), Краснодарский край (215 человек), Республика Башкортостан (184 человека), Ленинградская (163 человека) и Тюменская (156 человек) области. Среди стран дальнего зарубежья жители Прикамья чаще всего мигрируют в Индию и Германию. Наиболее заметный миграционный приток (451 человек) в Прикамье наблюдается из Таджикистана.

Отметим, что по сравнению с январем-августом 2022 года, миграционный отток из Пермского края значительно сократился. Тогда регион покинули 15 792 человека, а прибыли 11 699 человек.