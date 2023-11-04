В Лабинске пенсионерка на машине насмерть сбила мотоциклиста

В Лабинске в ДТП погиб 25-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 ноября около 15:30 на пересечении улиц Агрономической и Революционной. По информации ГИБДД, 66-летняя местная жительница за рулем Mazda CX7, двигаясь по улице Агрономической в стороны Победы, не уступила мотоциклу, ехавшему по главной дороге.

В результате транспортные средства врезались. Удар был такой силы, что молодой человек, находившийся за рулем байка, погиб на месте. О судьбе водителя иномарки не сообщается.

Александр Орлов

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