В Корпорации развития Удмуртии сменился руководитель

Директором АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» стал Фаниль Мандиев. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в сведения о юридическом лице внесены 3 ноября. С апреля 2023 года господин Мандиев возглавляет АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртской Республике». До этого он занимал пост заместителя главы Малопургинского района по территориальному развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фаниль Мандиев, vk.com Фото: Фаниль Мандиев, vk.com

Напомним, до недавнего времени Корпорацию развития Удмуртии возглавлял Владимир Смирнов, одновременно являясь директором принадлежащего республике АО «УК "Промпарк"».

Корпорация развития Удмуртии создана правительством республики для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. АО «УК "Промпарк"» занимается развитием промышленного парка «Ижевск», для которого планируется получить статус особой экономической зоны.

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