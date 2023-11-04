Недострой-Сити

Имущество компании «Строй-Сити» в Краснодаре (земельный участок на площади 1,7 га, а также котлован под многоквартирный дом) выставили на торги за 130 млн руб. Застройщик намеревался построить 20-этажный дом в районе ТРЦ «Красная Площадь». Юристы считают, что цена лота завышена, и торги могут состояться только в формате публичного предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт ЖК «Сити-Парк» Фото: официальный сайт ЖК «Сити-Парк»

Объект незавершенного строительства на стадии котлована, а также земельный участок площадью 1,7 га в Краснодаре, принадлежащие ООО «Строй-Сити», выставили на торги за 130 млн руб. Имущество расположено на 1-м Лиговском проезде в районе ТРЦ «Красная Площадь». Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость котлована составила 828,7 тыс. руб., земельного участка под многоэтажное жилищное строительство — 129,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Сити» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Учредителями в равных долях (50%) являются Иван Григорьев и Юрий Коновалов. Выручка компании за 2016 год составила 4,6 млн руб., прибыль — 2,2 млн руб. Дебиторская задолженность в 2016 году — 92,3 млн руб. Более поздные данные не опубликованы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ООО «Строй-Сити» намеревалось построить на 1-м Лиговском проезде 20-этажный дом. В жилье вложили 87 млн руб. 29 дольщиков, однако стройка так и не началась. Минстроем России объект признан проблемным и включен в Единую информационную систему жилищного строительства. На сайте «Наш.дом.рф» сообщается, что восстановить права обманутых дольщиков государство намерено до 31 декабря 2023 года.

Компания получила разрешение на строительство многоэтажного дома в 2015 году. Количество квартир — 1206, жилая площадь — 43,5 тыс. кв. м. Застройщик должен был сдать объект в декабре 2019 года. Однако в июле 2018 года, в связи с тем, что строительство многоквартирного дома так и не началось, в краевой арбитраж с требованием признать общество банкротом обратился один из обманутых дольщиков — Мирослав Ротэрмель. Суд взыскал с ООО «Строй-Сити» в пользу истца 710,5 тыс. руб., а в мае 2018 года его договор об участии в долевом строительстве был расторгнут определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

В августе 2020 года краевой арбитраж признал ООО «Строй-Сити» несостоятельным, в отношении компании открыто конкурсное производство. В конце августа 2023 года конкурсный управляющий ООО «Строй-Сити» Малик Байрамбеков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с учредителя компании Степана Малыгина и экс-гендиректора общества Павла Зуйкова убытков в размере 101 млн руб. Павел Зуйков являлся гендиректором компании с 2014 по 2016 год, а Степан Малыгин — учредителем с 25% долей в УК предприятия, а также гендиректором общества с 2016 по 2020 год. Решение по данному вопросу судом пока не принято.

По словам руководителя практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктора Панченко, при банкротстве в качестве начальной цены имущества, как правило, применяется стоимость не ниже, чем в отчете об оценке. Но это не означает, что имущество должника будет продано по этой цене. Данные Статистических бюллетеней Федресурса за последние годы показывают, что торги в ходе открытого аукциона (первые и повторные) в более, чем 90% случаев признаются несостоявшимися. Покупатели в более, чем 90% случаев не готовы приобретать имущество должников по рыночной стоимости, или по стоимости, близкой к рыночной, отмечает эксперт. По данным Федресурса реализация имущества должников происходит на публичном предложении со снижением цены на 60–70% от первоначальной.

«Так, вероятность реализации недвижимости ООО “Строй-Сити” по рыночной стоимости за 130 млн руб. невелика и может составлять около 10%. Окупаемость объекта зависит от выбранного застройщиком класса жилья: “эконом”, “комфорт”, или “бизнес”, от итоговой сметы на строительство, сроков строительства, и благоустройства внутренних территорий дома»,— прокомментировал господин Панченко.

Тат Гаспарян

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