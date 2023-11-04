Бречалов поздравил жителей республики с Днем государственности Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился в адрес жителей региона с поздравлением в честь Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии. Текст опубликован на официальном сайте органов власти республики.

«Исторически сложилось так, что самые радостные и самые непростые моменты становятся объединяющими для России и всех народов, проживающих на ее территории. События последнего времени доказывают — мы вместе, несмотря на различия. Вместе отстаиваем суверенитет нашего государства, вместе помогаем новым регионам, вместе заботимся о старшем поколении, вместе преображаем страну, чтобы у наших детей были все возможности для гармоничного развития. Сейчас, когда весь мир стоит на пороге глобальных перемен, и каждый день приносит новые вызовы, именно межнациональная и межконфессиональная дружба становится поддержкой и опорой для каждого из нас»,— отметил глава региона.

По его словам, это особенно актуально для Удмуртии, потому что здесь в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей. Александр Бречалов поблагодарил жителей Удмуртии за вклад в процветание республики и страны. Завершил поздравление глава региона словами «Ми валче» («Мы вместе» на удмуртском языке).

Напомним, помимо Дня народного единства, 4 ноября в республике отмечается День государственности Удмуртии. В этот день в 1920 году была образована Вотская автономная области, которая впоследствии стала Удмуртской Республикой.

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