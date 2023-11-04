Губернатор поздравил жителей Кубани с Днем народного единства

Губенатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Глава региона отметила, что этот праздник обращает россиян к героическому прошлому страны, основанному на важных ценностях единства и сплоченности. Он также напомнил, что Кубань стала домом для представителей 160 различных национальностей, которые живут бок о бок, соблюдая традиции добрососедства.

«Каждый из народов, сохраняя свою культуру и самобытность, остается частью нашей большой страны. Мы живем и работаем на одной земле, воспитываем детей в любви к родной истории и уважении к старшему поколению, поддерживаем друг друга в дни беды и в радости. Несмотря на внешние вызовы, каждый день делаем все, чтобы наш дом оставался уютным и безопасным - надежной опорой России!», — отметил Вениамин Кондратьев.

К поздравлениям также присоединился мэр Краснодара Евгений Наумов. Он подчеркнул, что кубанская столица — это город, в котором объединяются разные культуры, традиции и национальности. «Именно благодаря нашему единству и взаимопониманию здесь процветает мир», — написал он в телеграм-канале.

День народного единства учрежден в 2004 году. Впервые его отмечали в 2005 году. С этого же момента праздник стал выходным днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.

Александр Орлов

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