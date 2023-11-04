Пентагон ограничил визиты военных и членов Конгресса в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин подписал уведомление, которое ограничивает официальные визиты членов Конгресса США, руководителей министерства обороны и военных. Об этом сообщил американский телеканал ССN.

«Поддержка визитов делегаций Конгресса будет недоступна Израилю в течение этого периода, и никакая поддержка Министерства обороны не будет предоставляться для поездок Конгресса в Израиль без моего одобрения»,–– указано в документе.

Представители министерства обороны США отметили, что визиты Конгресса создадут «чрезмерное бремя для военнослужащих США», а ситуация на Ближнем востоке «сейчас невероятно опасная». Отмечается, что принятый документ также воспрепятствует «военному туризму».

Теперь визиты высшего военного руководства в Израиль должны быть согласованы лично министром обороны США. Ограничения на посещение Израиля не затронули президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Уведомление было подписано министром обороны США еще 31 октября.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Александра Горошилова