Число участников конкурса «Это у нас семейное» превысило 500 тыс.

523 тыс. человек подали заявки на конкурс «Это у нас семейное», сообщил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Глава государства Владимир Путин анонсировал конкурс в начале сентября.

Ежедневно, как утверждает господин Кириенко, поступает 7–8 тыс. заявок. В связи с потоком желающих, срок принятия заявок решили продлить. «Очень много просьб, когда члены семьи разных поколений могут оказаться в разных городах, всем надо собраться. Поэтому сегодня наблюдательный совет рассмотрел многочисленные обращения, и принято решение (прием заявок.— "Ъ") не останавливать»,— сказал замглавы администрации президента журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Конкурс пройдет в несколько этапов. Участниками могут стать команды семей как минимум из трех поколений. Дистанционный этап конкурса уже стартовал, он продлится до января 2024 года. Участники должны будут приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить поздравление ко Дню матери. После этого пройдут полуфиналы в восьми городах. Финал состоится в Москве, до него дойдут 300 семей.