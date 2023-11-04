В Чебоксарах к набору контрактников на СВО привлекают кафе и рестораны

Власти столицы Чувашии – города Чебоксары — привлекают заведения общепита к набору контрактников для участия в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Администрация Ленинского района Чебоксар собирала руководителей кафе, баров, ресторанов, закусочных на совещание «в целях выполнения государственной задачи по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту». «Ваше содействие в выполнении задания по отбору граждан на военную службу по контракту будет учтено в дальнейшей работе»,— говорится в попавшем в сеть письме к руководителям заведений общепита за подписью и.о. главы администрации района Александра Петрухина.

В пресс-службе Чебоксар подтвердили факт проведения с предпринимателями «работы по доукомплектованию армии». «Данное письмо действительно было направлено руководителям предприятий Ленинского района Чебоксар»,— сообщила руководитель пресс-службы города Татьяна Наумова в ответ на запрос «Ъ-Казань».

«Администрация города Чебоксары выполняет задачу, поставленную перед ней вышестоящими органами государственного управления»,— пояснила она, отменив, что цель состоит в «обеспечении национальной безопасности и социального развития государства».

«Этот процесс направлен на создание сильной и боеспособной армии, способной защищать территориальную целостность и интересы своей страны»,— сказала официальный представитель администрации Чебоксар.

«Руководители органов муниципального самоуправления вправе использовать меры мотивации в рамках, не запрещенных законодательством»,— добавила госпожа Наумова.

При этом она не пояснила, как именно заведения общепита должны содействовать «доукомплектованию армии», а также не назвала «меры мотивации», которые применяют чиновники в отношении предпринимателей для выполнения этой задачи.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"