Частный дом в Верещагино разрушился в результате «хлопка» газа

Сегодня вечером краевое управление МЧС сообщило о «хлопке» газа в двухквартирном жилом доме в Верещагино, по ул.50 лет Октября». По данным спасателей, к приезду первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что «в одной из квартир в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок бытового газа без последующего горения, в жилом доме повреждены стены и кровля». Из-за «хлопка» пострадали два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС