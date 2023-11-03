«Яндекс Погода»: 4 ноября в Черноземье будет дождливо и пасмурно, но до +14°

В субботу на территории Черноземья будет преимущественно дождливо и пасмурно. Среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от +9° до +14°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где несмотря на небольшой дождь, температура воздуха прогреется до +14°. Дождливо будет также в Курске и Орле, где отметка термометра составит +12° и +10° соответственно.

В остальных регионах Черноземья погода также обещает быть пасмурной: в Липецкой и Тамбовской областях температура составит +9°, а в Воронежской воздух прогреется до +10°.

Владимир Зоркий