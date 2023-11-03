Прокуратура забрала у пермского пароходчика 25 тыс. кв. метров берега вдоль Камы

1 ноября Орджоникидзевский райсуд Перми признал отсутствующим права частной собственности на земельный участок в микрорайоне Заозерье. С иском обращался Пермский межрайонный природоохранный прокурор, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Заявление было подано на основании жалоб жителей в связи построенным у берега Камы кирпичного забора. Указанное сооружение ограничило их доступ к реке. Прокуратура установила, что 25 тыс. кв. м. прибрежной земли находится в частной собственности, что является нарушением законодательного запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос. В ходе рассмотрения иска суд возложил на собственника обязанность в 9-месячный срок демонтировать кирпичный забор, решение не вступило в законную силу.

В сообщении прокуратуры не называется ответчик. Согласно данным суда, речь идет о ПАО «СК «Камское речное пароходство», владельцем которого является бизнесмен Михаил Антонов и его семья.

В Заозерье ему принадлежит ООО «Заозерская РЭБ-Флота», которое в свое время управляло местным судоремонтным заводом. Согласно многочисленным сообщениям в сети интернет и соцсетях, в настоящий момент Заозерский судоремонтный завод является не функционирующим предприятием.